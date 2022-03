Julia Ando Randriamalalaharison (DGA/DAF de Heri Madagascar) : « Ta volonté est ta seule limite »

Julia Ando Randriamala­laharison a un brillant parcours. Gérante de la société Heri Madagascar depuis cinq ans, elle souhaite encourager les femmes à poursuivre leurs rêves. « J’ai eu mon baccalauréat à l’âge de 14 ans. J’ai ensuite poursuivi mes études en Finance et Comptabilité pendant 4 ans à l’université ESCAME, à l’issue desquelles j’ai été major de promotion. Tout de suite après, j’ai décroché mon premier travail dans un cabinet de commissariat aux comptes en tant qu’auditeur. En 2015, j’ai intégré la société Heri Madagascar en tant qu’auditeur interne. En 2017, j’ai ensuite été promue en tant que DAF puis la même année, les actionnaires m’ont attribué le titre de gérante. Ça fait donc 5 ans aujourd’hui que je gère la société Heri Mada­gascar, une entreprise qui est dans la distribution de produits et services solaires avec des solutions de financement. C’est une entreprise avec une cinquantaine d’employés et qui, à travers ses activités, fait vivre plus de 300 familles ».

Détermination, intégrité et motivation sont les maîtres mots de sa réussite. « Je viens d’un milieu modeste, fille d’un père fonctionnaire et d’une mère au foyer, rien ne me prédestinait donc à devenir dirigeante d’une société. J’ai surtout montré beaucoup de détermination, de motivation et d’intégrité dans mon travail pour que les associés me fassent confiance pour diriger leur société », livret-elle. « Ta volonté est ta seule limite » « Believe then achieve », ce sont ses devises. C’est le message qu’elle veut transmettre aux femmes. « Rêvez de la vie que vous voulez avoir, de la personne que vous voulez devenir et lancez-vous, ce ne sera pas facile mais dites-vous que vous n’avez rien à perdre: si vous réussissez, c’est très bien, si vous ne réussissez pas, ce n’est pas la mort, regardez toujours le bon côté des choses et vous verrez que vous ne saurez même plus ce que c’est que l’échec, tout sera une leçon pour encore mieux avancer et faire les choses d’une meilleure façon la prochaine fois. Se lancer c’est travailler avec beaucoup de détermination, être prêt à faire des sacrifices, aimer ce que l’on fait et croire en ce que l’on veut avoir/être », conclut-elle.