Femme entrepreneure – Bodo Sendraharivola Raharinosy, une battante

Inflexible quand il s’agit de défendre ses droits. Bodo Sendraharivola Raharinosy a étonné tout le monde par sa ténacité suite à la faillite annoncée d’un crowfunding. Qui a laissé porteurs de projets et investisseurs sur la paille. Elle s’est portée volontaire pour être le porte-parole de ces laissés-pour -compte.

«Je suis plus une environnementaliste qu’une financière. J’ai appris les rouages des entreprises, gestion et comptabilité, sur le tas dès que j’ai commencé à travailler. C’est l’environnement industriel qui a forgé mon caractère », se définit Bodo Sendraharivola Raharinosy. Malgré sa réussite professionnelle, elle garde sa tête sur ses épaules. « Pour l’administration et finance, j’ai hérité mes connaissances sans cesse renouvelées des renforcements de capacités, de mon père. Il a passé trente-cinq ans à la BOA, après avoir connu la Bames et la BTM. Il avait aussi son cabinet de consultance dans les deux spécialités. J’y suis tombée dedans en l’assistant. Les chiffres, au contraire des autres, je les ai dans le sang. À mes onze ans, je venais seule dans ses bureaux pour préparer mes dossiers de CEPE ».

Plus tard, elle va poursuivre des études scientifiques. Et s’inspirant toujours de la carrière professionnelle de son père, elle aussi a ouvert son cabinet HR Consultancy avec qui elle a décroché des contrats internationaux en tant que network manager en TPA ou Third Part Administrative.

Fière, elle affirme: « en 2021, malgré les effets dévastateurs des mesures restrictives accompagnant l’état d’urgence sanitaire, j’ai pu monter ma société, Millenium Stones. Opérant dans les mines, en l’occurrence les métaux précieux, sauf l’or ». Pour l’organisation de sa journée, elle établit une hiérarchisation des priorités à accomplir, couplée avec une gestion rigoureuse du temps. « Urgent et important, urgent et pas important, important mais pas urgent – ni important ni urgent » selon ses classifications.

Quant à sa perception globale de la situation économique du pays, elle est d’avis que « Madagascar regorge beaucoup de potentiels naturels, de ressources inexploitées et un capital humain perfectible. Nous devrions commencer à nous mettre en avant pour améliorer la situation socio-économique. De plus, des appuis concrets au profit des PME, qui constituent le tissu du maillage de notre économie seraient toujours les bienvenus. La crise en europe nous rappelle également que nous devrions avoir une autonomie surtout la suffisance alimentaire ».

Elle raffole du « Ro Mazava », « je peux en ingurgiter tous les jours » a-t-elle avoué. Avant de glisser que ses actrices préférées sont Meryl Streep et Anne Hatha­way. Elle est une accro de la série américaine « Scandal ».

Pour la célébration de la Journée des droits des femmes, Bodo Sendraharivola Raharinosy conclut « les femmes malgaches sont fortes mais au lieu de subir, il leur faudra réagir, car nous sommes le pilier, l’épine dorsale du développement ».