Droit à l’école – Des sœurs déscolarisées pour sauver la famille

Pendant que les jeunes femmes de son âge et ses jeunes frères et sœur sont à l’école, Sarah 19 ans est dans une rizière, sur le point d’enlever les mauvaises herbes, avec sa mère e t sa sœur Léonie, 15 ans. Cela fait trois ans qu’elle a quitté l’école et qu’elle cherche un travail. Mais en vain. « Avec mon mari, on avait du mal à joindre les deux bouts, alors que nous avons neuf bouches à nourrir. On a, alors, demandé à Sarah de quitter l’école en classe de 5e, pour nous aider à faire vivre tout ce petit monde », lance sa mère, Angeline Raheliaroviny. Léonie est, aussi, déscolarisée, depuis cette année scolaire. Elle a arrêté, au moment où elle devait entrer en classe de 4e. « Ma fille aînée a accouché, au moment où je devais réinscrire Léonie à l’école. L’argent que j’ai épargné pour la sauver, j’ai dû l’utiliser pour cet accouchement. Je ne pouvais pas faire d’autres prêts car j’en avais déjà un que je n’avais pas encore remboursé. Je lui ai dit que si je fais d’autres emprunts, je vais certainement finir en prison », raconte la mère de famille.

Depuis, les deux filles travaillent dans des carrières ou dans des champs de rizière. L’avenir est sombre pour ces deux jeunes filles. Elles ne cachent pas leur tristesse. « C’est dur, mais on n’y peut rien! », murmurentelles. Toutes les deux rêvaient de devenir enseignantes. Mais ce rêve, elles l’ont oublié. Leur seul espoir d’avenir repose sur « un mariage ». « Je ne sais pas quel métier elles vont pouvoir exercer avec leur niveau d’instruction. Si elles se marient, peut-être que nos problèmes vont s’arranger », enchaîne leur mère.