Dépression tropicale – Une bande pluvieuse atteint Analanjirofo

À 15 heures locales, la perturbation cyclonique qui s’est formée dans l’océan Indien a gagné en force. Elle s’est intensifiée en dépression tropicale. Son centre est positionné à 196 Km à l’Est Nord-Est de Cap Masoala. Le vent moyen est estimé à 55 Km/h avec des rafales de 75 Km/h. Elle se déplace vers le Sud-Ouest à 7 km/h. Son atterrissage devient de plus en plus précis notamment sur les côtes entre les régions Sava et Analanjirofo.

Elle touchera terre ce jour dans la matinée. Un jour après son entrée sur les côtes de la Grande île, une bande pluvieuse qui l’accompagne a déjà touché Analanjirofo et Sava et s’étendra sur Atsi­nanana en cours de nuit. Des épisodes de fortes pluies sont attendues au niveau des zones d’impacts. Ainsi, le niveau d’alerte est modifié. L’alerte jaune, signe de menaces, s’applique aux régions Sava et Analanjirofo. L’avertissement ou l’alerte verte persiste sur Alaotra Mangoro, Befandriana nord, Bealanana, Mandritsara, Toamasina I-II, Brickaville, Vatomandry et Manampotsy. Ainsi l’aventure maritime est proscrite sur les côtes à Sambava et Brickaville.