Conditions de voyages – Valises à roulettes et laptops font polémique

Les nouvelles dispositions de voyage font jaser. Au final, les tablettes et laptops sont admis en cabine.

Controverse. Deux décisions en une seule journée émanant du ministre des Transports concernant les mesures restrictives des voyages à Madagascar depuis le 5 mars dernier, jour d’ouverture des frontières. Il y eut d’abord cette lettre qui revêt finalement un caractère « officiel » car selon le ministre des Trans­ports, Roberto Tinoka Raharoarilala, sur le plateau de la TVM hier soir, la lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux a été « juste un échange administratif entre le ministère des Transports et les autres départements ».

Cette lettre, adressée à l’Aviation civile de Madagas­car (ACM) le 3 mars dernier fait pourtant savoir qu’une compagnie est autorisée à assurer des liaisons aériennes, mais l’accord est assorti de restrictions telles que l’interdiction de valises à roulettes comme bagages à main, l’interdiction de coffre-fort dans l’avion et la fouille éventuelle avant embarquement.

Hier, en milieu de journée, le ministre des Trans­- ports, lors d’un point de presse, a confirmé ces restrictions. Ce qui donne alors un caractère définitivement officiel à la lettre dite « administrative ». Tinoka Roberto Raharoarilala annonce aussi que les ordinateurs portables et tablettes devront être envoyés en soute.

«Selon des enquêtes sur le trafic des ressources naturelles, 90% des trafics passent par les bagages à main. Ce qui ne veut pas dire que le bagage à main n’est pas autorisé lors d’un voyage en avion. Le passager n’est autorisé à emmener que le strict minimum dans son bagage à main. Le réseau des trafiquants travaille en sous douane dans les restaurants ou magasins sous douane. Par ailleurs, il a été prouvé que les trafiquants remplacent les batteries et les plaques des ordinateurs par de l’or qu’ils exportent de façon illicite » explique-t-il.

Application

Dans la soirée, il es t revenu sur sa décision en apportant des éclaircissements sur le plateau de la chaîne nationale. Il est finalement possible d’emmener les ordinateurs portables et les tablettes en cabine car la Douane malgache est en possession de matériel pouvant détecter de l’or dans ces gadgets électroniques. Après un tollé général sur la toile concernant l’interdiction des ordinateurs portables et tablettes en cabine, le ministre semble s’être ressaisi bien qu’il ait souligné que « ce n’est pas facebook qui dirige le pays… ». Depuis le 1er avril 2016, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) interdit les ordinateurs portables et tablettes en soute. Le lithium contenu dans les batteries de ces équipements électroniques pourrait exploser en soute des avions.

Les valises à roulettes interdites en cabine font aussi réagir plus d’un. « Si on est obligé de passer par deux ou trois aéroports internationaux avant d’arriver à une destination finale, les valises à roulettes sont très pratiques pour se déplacer dans ces aéroports. Il faut parfois parcourir deux kilomètres au moins pour arriver à un gate d’embarquement » réagit Thierry Fano­mezana, habitué des longs trajets.

« Il faut que les autorités trouvent d’autres solutions car des individus trafiquent de l’or ou d’autres ressources et ce sont les autres qui ne peuvent pas emmener des valises à roulettes. Le reste du monde voyage avec des valises à roulettes comme bagages à main e t Madagascar est le seul à faire exception » dénonce un autre voyageur. En tout cas, la mesure sur les valises n’est pas encore appliquée mais « attend l’entente entre toutes les parties concernées qui sont encore en échanges continus » selon le ministre des Transports.