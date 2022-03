Chantal Dixneuf (Première femme gouverneur du District 417 Réunion, Madagascar, Djibouti Rodrigeus.) : « Les femmes ajoutent une plus grande sensibilité

Intronisée au Lions Club Antananarivo Analamanga en 2005, Chantal Dixneuf est impliquée dans l’association internationale des Lions Clubs depuis près de 17 ans. Se présenter aux élections et devenir Gouverneur de district 417 est pour elle un nouveau défi et un engagement envers l’association. En tant que première femme à diriger le district 417, elle insiste sur le fait que les femmes sont aptes à diriger et à exprimer leur leadership. Elles peuvent apporter un plus dans leur secteur d’intervention. « Les femmes ajoutent une plus grande sensibilité et intègrent l’affectif dans la gestion. Mais là encore pourquoi un homme ne le ferait pas ? Je pense tout simplement que mettre une femme à la tête du district ne signifie pas féminiser l’association. Il s’agit juste de laisser aussi les femmes exprimer leur leadership. C’est certain, la femme doit gérer son travail, la maison et ajouter l’association peut parfois être lourd à porter. Je suis confiante, ne dit-on pas qu’une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois? Alors elles sont capables de gérer les trois domaines avec succès », souligne-telle.

Appui au Grand Sud

Pour Chantal Dixneuf, les axes prioritaires d’intervention tournent autour des problèmes du Grand Sud qui touchent particulièrement les enfants, mais également le diabète. « Je souhaiterais une augmentation de l’effectif. En effet, pour pouvoir œuvrer sereinement nous devons être un peu plus nombreux dans les clubs. Le nombre permet de gérer les présences quand nous constatons que généralement 50% de l’effectif est sur le terrain. Ainsi une rotation pourra se faire et les activités seront partagées. Il y a également la lutte contre la faim et je dirais que nous avons fait un beau travail durant ce mandat grâce à la solidarité des clubs du district qui ont réussi à trouver des mécènes pour nous permettre d’acheter les vivres nécessaires à la distribution, depuis maintenant 6 mois. Le combat n’est pas fini et nous continuons à donner pour le Sud de Madagascar. Si auparavant il y avait la sécheresse, aujourd’hui s’ajoutent les inondations suite aux cyclones ». Mis à part cet engagement, elle avance que des projets permettant la sensibilisation et la lutte contre le diabète sont bien avancés. Ces projets initiés durant les précédents mandats sont terminés pour certains, avec 4 centres dans la Sava et un autre en cours de construction à Antsirabe.