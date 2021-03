Solutions en ligne – E-Toolia, le couteau suisse des PME

Attendue avec impatience par beaucoup, elle a été lancée vendredi. Il s’agit de E-Toolia, une boîte à outils numérique bien équipée pour les PME, les entreprises individuelles, ceux et celles qui aspirent à se lancer dans l’entrepreneuriat.

Andry Ravalomanda, directeur général de l’Economic development board of Madagascar, EDBM, la définit comme suit. « Il s’agit d’une plateforme digitale servant à accompagner les entrepreneurs, tout au long du cycle de vie de leurs sociétés ou bien les porteurs de projets, de l’idée à la création d’entreprise jusqu’à la réalisation de leurs projets ».

D’une manière concrète, ces clés en main servent à accompagner les porteurs de projets à travers des modules de formation sur le calcul de rentabilité et du retour d’investissement ainsi que sur le montage d’un business plan crédible susceptible d’obtenir des financements auprès des banques. Le tout dans une démarche participative et inclusive. Comme celle qui a été adoptée pour façonner e-toolia. L’EDBM a eu le soutien de nombreux partenaires, du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, le FIVMPAMA, la coopération helvétique, entre autres, et des contributeurs durant les onze jours d’incubation ou de gestation de ce beau bébé.

L’ambassadeur suisse Chasper Sarott a honoré de sa présence la cérémonie officielle de lancement. Tout comme la ministre Lantosoa Rakotomalala. Ceux qui ont des projets, les entrepreneurs, les startups, ou les opérateurs qui ont besoin de formation, peuvent s’y connecter. Ils peuvent s’initier au marketing, à la gestion financière à travers les modules proposés par l’EDBM.

E-toolia se présente ainsi comme un maillage de tout ce que dont ont besoin les acteurs du milieu entrepreneurial pour surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés.