Intempéries – Une personne emportée par les crues à Maintirano

La dépression tropicale qui a traversé Madagascar entre vendredi et samedi, a laissé quelques dégâts à l’ouest. Une personne est emportée par l’eau à Maintirano. Deux bâtiments publics, le balcon des bureaux administratifs de la commune de Morafenobe et une partie du bâtiment du district à Morafenobe, se sont effondrés, selon le rapport du préfet de Maintirano, Rivo Randriampanala, hier. Ces bâtiments seraient déjà vieux. « Cet accident humain s’est produit, suite à la montée des eaux. Les enquêtes sont en cours. Je ne suis pas encore avisé si cette personne a été retrouvée ou non », explique-t-il.

Au-delà de ces dégâts, les précipitations apportées par cette dépression tropicale ont été salvateurs. Les habitants de Maintirano, de Besalampy, d’Antsalova, regrettent déjà la pluie. « Le temps est déjà très sec, depuis hier (ndlr : samedi). Alors que la pluie est nécessaire pour arroser nos plantes », lance un habitant d’Antsalova.

La zone perturbée a atterri au nord de Maintirano le 5 mars. Elle est sortie en mer du côté de Mahanoro, samedi matin. Elle évolue déjà loin de Madagascar. Elle a, en général, apporté des précipitations sur une grande partie de Madagascar, et n’a pas fait de lourds dégâts. Un autre cyclone pourrait encore évoluer autour de Madagascar, avant la fin de la saison cyclonique, en avril.