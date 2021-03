Faneva ANDRIATSIMA – « Prêt à assumer toutes les responsabilités »

Sollicité par Nicolas Dupuis pour la double confrontation avec l’Ethiopie et le Niger, Faneva Ima a dit oui. L’ancien capitaine renoue avec la CAN.

NICOLAS Dupuis a obtenu une réponse positive de la part de Faneva Andriatsima. Le sélectionneur des Barea avait émis publiquement son souhait de faire revenir l’ancien capitaine de la sélection, jeudi à Isoraka. «On souhaite faire revenir Faneva», lance le technicien français, lors de la présentation de la liste des joueurs retenus pour la prochaine fenêtre internationale. Hier, l’attaquant de 36 ans a accepté de reprendre sa place. Et ce, un an et quatre mois après avoir annoncé sa retraite internationale et après avoir fait ses adieux émouvants au stade de Mahamasina, à l’issue de la rencontre avec l’Éthiopie en novembre 2019.

«Après un moment de réflexion avec mes parents, mon épouse et mes enfants, suite à l’appel lancé par le sélectionneur et les dirigeants de la Fédération auquel je ne m’attendais pas du tout, j’accepte de revenir pour aider l’équipe nationale, dans l’optique de décrocher la quali­fication pour la CAN», annonce-t-il sur les réseaux sociaux.

Cohésion

« Je suis prêt à assumer toutes les responsabilités qui me seront confiées», conclu-t-il. Justement, Nicolas Dupuis n’a pas précisé pour l’instant son rôle exact. Le technicien français a juste insisté sur la «cohésion» du groupe et sur le fait que «les Barea sont une famille soudée ». Il sera donc de la partie pour les rendez vous du mercredi 24 mars à Bahir Dar pour affronter l’Éthiopie, puis le mardi 30 mars à Barikadimy pour recevoir le Niger. Ces deux affiches seront décisives dans les éliminatoires de la CAN. Si les Barea battent les Antilopes, ils seront mathématiquement hors de portée. En cas d’accroc, ils pourront toujours se qualifier grâce à une bonne performance devant le Mena.

Faneva Ima n’a plus joué avec la sélection malgache depuis novembre 2019. Mais il n’a pas encore raccroché les crampons définitivement. Il poursuit toujours sa carrière en club. Il évolue aujourd’hui à Al Hamriyah, aux Émirats Arabes Unis. Auparavant, il avait quitté la France pour jouer en Arabie Saoudite, au sein d’Abha, puis d’Al Feiha.