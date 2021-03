Braquage à Antsirabe – Un gang rafle 148 millions d’ariary

Équipée de pistolet et de couteau, une bande a sévi à l’agence de l’Accès Banque à Antsenakely, samedi en début de journée. Le braquage a été vite bouclé.

HOLD-up en plein jour dans le quartier d’Antsena kely à Antsirabe. Dans la matinée d’avant-hier, une escouade de braqueurs a pris d’assaut l’agence locale de l’organisme de microfinance Accès Banque. D’après les préjudices déclarés aux forces de police, un pactole s’élevant à 148 millions d’ariary est tombé dans l’escarcelle du gang armé. Violenté, un employé de la banque a été légèrement blessé.

L’acte a été perpétré aux alentours de 8 heures, alors que les employés qui font tourner l’Accès Banque d’Antsenakely, commençaient à rejoindre leur lieu de travail. Surveillé par deux agents de sécurité, désignés par une société de gardiennage pour laquelle ils travaillent, l’établissement de microfinance est situé dans une enceinte clôturée. Il n’est pas évident de savoir ce qui s’y passe d’un simple regard jeté de l’extérieur. La porte principale, sur la façade de la banque, n’était pas encore ouverte au moment des faits.

Alors que les employés commençaient à entrer par celle de derrière réservée au personnel, la bande armée a surgi de nulle part.

Aucune difficulté

Sous les objectifs des caméras de surveillance installées dans les locaux, deux des braqueurs, dissimulés derrière des casques de motard, ont fait irruption, couteau et pistolet automatique aux poings.

D’un simple geste, ils on t tenu en respect les deux agents de sécurité en pointant leurs armes sur eux.

En deux temps trois mouvements, le duo armé a ligoté les deux préposés à la surveillance de la banque. Sur leur lancée, ils ont sommé les personnes qui s’y trouvaient de se mettre à plat ventre. Le mode opératoire des deux hommes a marché comme sur des roulettes. D’après les informations recueillies, ils auraient demandé la responsable du coffre fort. Très peu de temps après, une femme s’est manifesté pour l’ouvrir et les bandits n’avaient plus qu’à se servir. Alors que, d’une part, les deux agents de sécurité étaient déjà neutralisés et que, d’autre part, les braqueurs étaient encore en pleine action, un employé est entré dans la banque. Panique devant le film qui se déroulait, il a pris la fuite en courant comme un dératé. Mal lui en prit, car un autre membre de la bande, posté dehors, l’a très vite rattrapé pour le jeter à l’intérieur. Plus loin, un quatrième faisait le guet.

Le hold-up a duré moins d’une quinzaine de minutes. Les malfaiteurs ont aussitôt pris la fuite en abandonnant leur scooter non loin de là, près du Collège d’enseignement secondaire de Soamalaza. Les bandits se sont déjà évanouis dans la nature lorsque les deux agents de sécurité ont pu alerter leur agence qui, à son tour, a prévenu les forces de police. Celles-ci sont très vite intervenues, mais sans résultat probant.