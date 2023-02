TENNIS- PREMIÈRE DIVISION AMÉRICAINE – Sampras Rakotondrainibe apporte son expérience

Une victoire au sixième simple. L’équipe masculine de tennis de Fordham Univer­sity, où étudie Sampras Rakotondrainibe, a remporté sa première victoire de la saison printanière avec une victoire 4-3 contre l’Université Fairfield au Cary Leeds Tennis Center, le week-end dernier.

Ces rencontres entrent dans le cadre du circuit universitaire américain et en préparation du championnat de la Conférence Atlantic 10 qui se déroulera à Orlando du 26 au 29 avril. « Ce fut une grande victoire pour l’équipe. Chaque joueur a donné son maximum, du haut de l’alignement jusqu’au bas. Nos trois victoires en simple, dont deux étudiants de première année, montrent la profondeur et le talent de cette équipe. Et pour Sampras, gagner son match de manière aussi spectaculaire, après avoir sauvé une balle de match, était un excellent moyen d’assurer la victoire de l’équipe », a déclaré l’entraîneur-chef David Slater. Les Rams, appellation de l’équipe de Sampras Rakoton­drainibe, ont pris le point en double mais ont abandonné les trois premiers matchs en simple.

Sampras décisif

Le match s’est soldé par un sixième simple où la recrue Sampras Rakotandrai­nibe a perdu le premier set contre Stefan Mitrovic, 3/6, mais est revenu pour prendre le deuxième, 6/1, puis le

troisième, 7-6 (7). Après leurs défaites contre Brown Uni­versity et Dartmouth Univer­sity de la Ivy League la semaine dernière, les RAMS de Fordham University ont gagné 4/3 lors de leur troisième rencontre de la saison “SPRING” à domicile, contre les STAGS de Fairfield University. La rencontre s’est jouée au Cary Leeds Tennis Center à New York le samedi 4 février 2023. Fordham University est dans l’Atlantic 10 Conference et Fairfield University fait partie de la Metro Atlantic Athletic Conference.

Sampras Rakotondrainibe est sur la bonne voie dans sa carrière tennistique. Il a remporté le dernier match de simple qui était décisif. Victoire arrachée en 3 sets 3/6 6/1 7/6. « Il a déjà le niveau pour évoluer en circuit professionnel mais à cause d’un contrat le liant à son université, il ne pourra participer au circuit professionnel que pendant les périodes de vacances. En dehors des vacances, il a l’obligation d’évoluer dans le circuit universitaire », confie Stéphane Rakotondrai­nibe, son père.

Les prochaines rencontres se joueront le 10 février contre New Jersey Institute of Technology à Newark et le 11 février contre Binghamton University au club Life Time Athletic, Harrison, New York. Il reste une quinzaine de rencontres pour les RAMS de Fordham University avant d’attaquer le championnat de la Conférence Atlantic 10 qui se déroulera à Orlando du 26 au 29 avril 2023.