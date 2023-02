TENNIS DE TABLE – CHAMPIONNAT DE FRANCE – L’équipe de Setra Rakotoarisoa leader

Le triple champion de Madagascar poursuit sur sa lancée. Le club de Setra Rakotoarisoa, Pays Rochois et Genevois 74, arrache une deuxième victoire d’affilée au championnat de France par équipe. Son club a défait 8 à 3 l’équipe de Montbeugny à Clermont Ferrand ce week-end. L’expatrié malgache a remporté deux victoires sur trois matches disputés contre trois expatriés roumains classés entre 400e et 600e au classement français. Le club Pays Rochois Genevois occupe provisoirement, après les deux journées, la position de leader, ex-aequo avec le Levallois Sport, crédités tous les deux de 6 points. Ils sont talonnés par le Saint Chamond TT et Montbeugny ASTT qui comptent tous les deux 4 points. Deux semaines plutôt, le club de Setra a défait par 8 à 3 l’équipe de Saint Louis Tennis de Table lors de la première journée du sommet français par équipe.