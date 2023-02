ROUTE RN4 – La portion à Bevilany encore tres dangereuse

Les usagers de la route nationale 4, entre Bevilany à Maevatanana, sont très sceptiques quant à la réalisation des travaux de réhabilitation de cette portion très dégradée pour cette année. A voir son état sur place, lundi dernier, sur les centaines de mètres de dégât, l’accès est très dangereux et très cassant, en plus d’être embourbé. Notamment pour les petites voitures. Les camions ont également du mal à emprunter le passage, un grand trou profond de plus de 75cm sur trois niveaux successifs. De grands blocs ont été jetés dans ces trous et mares. Ces pierres auraient dû être coupées, pour enlever les parties saillantes. Les pneus sont menacés de crevaison et le carter également. SI les responsables étaient intervenus à temps, il y a quelques années, les dégâts ne seraient pas de cette envergure. Le danger est présent. «Pourquoi ne pas placer des passerelles métalliques au lieu de ces blocs risqués. C’est du travail non réfléchi», a critiqué un chauffeur. L’état de la RN4 est très lamentable et déplorable sur 85%, notamment à partir d’Ambondromamy jusqu’à Mahajanga. Dans la commune rurale d’Andranofasika, des amoncellements de sable inondent la chaussée sur les deux côtés. Des individus font leur gagne-pain également du déblayage à la pelle de la voie, à chaque passage des voitures et cars.