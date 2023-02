MÉTÉO – Des températures plus chaudes pour les trois mois

Les prévisions météorologiques pour les trois mois indiquent que les températures seront plus chaudes que la normale saisonnière en général dans toute la Grande île sauf pour quelques régions à savoir les régions Atsimo Andrefana, Ihorombe, Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana. Dans ces régions, les températures seront normales à plus chaudes que la normale saisonnière. Ainsi, pour le mois de mars par exemple, la météo prévoit que les températures plus chaudes seront enregistrées à Analamanga, Bongolava, Boeny ou Melaky et dans quelques régions. Par ailleurs, en termes de formation cyclonique, les conditions océaniques et atmosphériques devraient rester favorables au développement de perturbations cycloniques aussi bien dans l’océan Indien que dans le Canal de Mozambique du 01 au 15 février 2023. Néanmoins, le risque d’activité cyclonique à Madagascar reste faible pour les districts des régions Sava, Analanjirofo, Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Menabe et les districts de Mandritsara, Nosy Varika, Mananjary, Manakara, Ifanadiana, Besalampy, Maintirano, Morafenobe, Antsalova, Morombe, Toliara, Betioky-Atsimo, Ampanihy, Beroroha, Ankazoabo Atsimo et Sakaraha. Du 16 au 28 Février 2023, les conditions devraient devenir moins favorables pour que des perturbations cycloniques évoluent près de Madagascar. Mais de faibles risques demeurent pour les districts d’Antalaha, Maroantsetra, Mananara Avaratra, Soanierana-Ivongo, Fenoarivo-Atsinanana, Sainte Marie, Vavatenina, Toamasina, Vohibinany, Vatomandry, Besalampy, Maintirano, Antsalova, Belo amoron’ iTsiribihina, Morondava, Manja, Morombe et Toliara.