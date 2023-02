INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE RN4 – La réhabilitation à Anjiajia ne démarre pas

Les dégâts s’amplifient sur la route nationale n°4 reliant Mahajanga à Maevatanana. Après les séries de coupures de route, notamment au PK 434+700 dans la commune rurale d’Anjiajia, après le passage de Cheneso, des travaux de réhabilitation ont été entamés. Mais ils n’avancent pas du tout. D’ailleurs, lundi dernier, aucune action de réparation ni d’autres travaux n’ont été observés sur place. Ce sont des fokonolona, une trentaine d’individus, qui font la loi sur place et régulent ou organisent le dépannage et le trafic des véhicules. Un engin, une pelleteuse, attend qu’une voiture soit embourbée pour intervenir et la remorquer par derrière.Vendredi dernier, la circulation à cet endroit était coupée de 6h à 13h, en vue des travaux de réparation de la portion dégradée. Cette situation a beaucoup perturbé le trafic routier toute la journée. Puis, la circulation a été rétablie dans la soirée. Dimanche soir, une nouvelle perturbation s’est encore produite car la circulation était paralysée pendant une heure. Notamment pour les véhicules qui devaient rejoindre la capitale. Tandis que ceux qui devaient se rendre à Mahajanga étaient bloqués pendant plus de six heures.