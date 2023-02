ENTREPRENEURIAT – Une délégation de femmes entrepreneures malgaches en visite d’affaires à New York

Une dizaine de femmes entrepreneures malgaches sont à New York, États-Unis pour une tournée de familiarisation de marché avec le Bureau de promotion du commerce Canada (TFO Canada). Elles sont membres du groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar et du Fivondronan’ny Mpandra-haraha Malagasy (Fivmpama). Cette visite entre dans le cadre du projet « Mettre le commerce au service des femmes en Afrique subsaharienne: Lesotho, Ouganda, Madagascar et Éthiopie » (LUME). Travaillant en partenariat avec les institutions d’appui au commerce dans les pays bénéficiaires, le projet vise à augmenter le nombre de femmes impliquées dans le commerce international en tant qu’exportatrices et à augmenter également la part des exportations générées par les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes. Il a également pour but d’aider les femmes fondatrices ou dirigeantes de PME à améliorer leur compétitivité, à stimuler l’innovation et à s’engager sur la voie d’une écologie durable. Une formation ainsi qu’une assistance technique sont au programme en vue de renforcer leurs compétences, élever leur niveau de performance et développer au mieux leurs activités. L’objectif étant d’accroître les exportations de vêtements de spécialité, de textile, d’accessoires de mode et de produits de décoration d’intérieur au Canada et sur d’autres marchés étrangers. TFO Canada est une initiative du gouvernement canadien qui s’est fixée pour mission « d’améliorer les conditions de vie en tissant des partenariats commerciaux durables entre les exportateurs de pays en développement et les acheteurs canadiens et étrangers » a-t-on indiqué