DÉPRESSION – Neuf personnes se sont données la mort en quelques semaines

Le suicide gagne du terrain. Plusieurs personnes, majoritairement des hommes, ont décidé de mettre fin à leur jour.

Vague de suicides. Les sapeurs pompiers de Tsaralàlana ont repêché sur la rive de la rivière d’Ikopa, en face du fokontany d’Ankazobe Alasora, hier, vers 15 heures, le corps sans vie d’un homme qui s’est suicidé en se jetant du pont d’Ambohi-manambola, dimanche. « Des personnes ont tenté de le sauver, mais son corps a été introuvable », lance un témoin oculaire de ce suicide. Personne n’a pu identifier cet homme âgé entre 35 et 45 ans. « Aucun indice permettant de l’identifier n’a été retrouvé sur le corps. Il n’avait que ses vêtements et une vieille clé comme effets personnels », rapporte le commissariat de police d’Alasora.

Les suicides se sont amplifiés, ces derniers temps. Il s’agit du deuxième corps de suicidaire repêché, hier. À Ampasika, une jeune femme a mis fin à sa vie dans la rivière d’Ikopa. Son corps a été retrouvé, au bout de quelques heures. À Sambava, un quinqua- génaire s’est supprimé chez lui, lundi matin. Dans ce même district, un père de famille a également mis fin à ses jours, le 27 janvier. Dimanche, une famille d’Amborovy Mahajanga a perdu le père qui a décidé d’en finir avec la vie. Cette commune a été le terrain de suicide d’un autre homme, au début du mois de janvier.

Victimes de déception

Un jeune homme âgé de 22 ans a également mis fin à ses jours, à Ambohimalaza, samedi. Un autre père de famille d’Ambohimangakely s’est tué, mercredi dernier. Une femme a également décidé de se tuer dans la rivière d’Ikopa, au mois de janvier. En tout, au moins neuf personnes ont trouvé la mort par suicide, depuis le début de l’année. Presque la totalité de ces suicidaires, soit sept sur neuf, sont des hommes. Ils étaient victimes de déception amoureuse, de déception professionnelle ou avaient des problèmes familiaux. L’un aurait eu du mal à trouver du travail. Un autre aurait été endetté. La jeune femme décédée hier, aurait était empêchée d’épouser celui qu’elle aimait.

« Selon le sociologue Émile Durkheim, c’est le comportement de la société qui pousse les gens à se suicider », lance le sociologue Lanto Ratsida. Il ajoute que chez les hommes, l’alcool et la dépression peuvent les pousser à l’acte de suicide. Les problèmes au sein du couple, les problèmes financiers tels que le chômage ou un faible revenu, peuvent également conduire à la dépression. « Tout cela nécessite le soutien des proches. La foi et la religion peuvent également aider. », indique-t-il. Ce sont des appuis à court terme. Pour le long terme, ce sociologue exhorte l’amélioration du niveau de vie de la population et de la société.