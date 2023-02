BASKETBALL-AMICAL – La GNBC victorieuse dans la douleur

Le premier test-match de la sélection mahoraise en terre malgache a été soldé par une défaite. La GNBC ou Gendar­merie nationale basketball club s’est imposée sur le score de 61-54 (13-16, 16-10, 13-14, 19-14) hier au petit palais du palais des sports de Maha­masina. La sélection mahoraise de basketball effectuera encore quatre tests matches jusqu’ au 16 février avant de s’envoler pour Mayotte. L’objectif est de tâter le terrain et sonder le niveau technique des joueurs malgaches en vue de la prochaine confrontation aux jeux des îles de l’océan Indien du 25 août au 3 septembre à Antananarivo. « Pour le moment, l’équipe nationale malgache a d’autres priorités et n’entre pas encore dans la préparation des jeux des îles. C’est pourquoi, nous avons proposé l’équipe de la GNBC, l’équipe de COSPN pour affronter la sélection mahoraise. Ces deux équipes sont les premiers fournisseurs de l’équipe nationale en termes des joueurs, donc la sélection mahoraise aura à peu près des adversaires plus proches de l’Ankoay », confie Angelot Razafiarivony, Dtn de la fédération malgache de basketball. Durant le premier quart temps, la sélection mahoraise est bien entrée dans son match avec des impacts physiques plus percutants. Elle a dominé les dix premières minutes et la GNBC a été menée de 13-16. Piquée à vif, la bande à Elly s’est réveillée au deuxième quart temps et s’est imposée en 16-10. Le score à la pause a été de 29-26 en faveur de GNBC. Le troisième quart temps a été plus équilibré (42-40). Au quatrième quart temps, les protégés de Lova Raheridera, coach de GNBC ont relevé le niveau de leur jeu en accélérant les contres et ils ont bouclé le match sur le score de 61-54. Marshall Domergue, l’entraineur de la sélection mahoraise a admis la supériorité technique des joueurs locaux. Il a expliqué que “les joueurs de la gendarmerie ont su gérer les temps forts du match. Mes joueurs ont retenu la leçon et au prochain match, nous essaierons de nous améliorer”, conclut-il. La sélection mahoraise affrontera l’équipe du COSPN ce jour, toujours au petit palais du palais des sports de Mahamasina.