AMPASIKA – Une jeune amoureuse meurt dans l’Ikopa

Suicide. La police et le médecin le supputent, en constatant la dépouille d’une femme de 20 ans, hier matin, sur un monticule d’Ikopa, à Ampasika. Sa famille le confirme également. On voit pourtant une contusion sur le visage de la défunte. Elle a été repêchée par les pompiers vers 9h. Une enquête sera ouverte si on porte plainte, selon la police. La femme travaillait dans un bar près du carrefour d’Ampasika. Lundi, de minuit à 1h du matin, son cousin l’avait remarquée et entendue parler d’amour avec un homme dans le bistrot. « Son cousin lui a donc dit de rentrer immédiatement avec lui. Il lui en voulait car l’homme qu’elle fréquentait était déjà fiancé. En tant que cousin, il a obligé la jeune fille à rentrer », raconte leur oncle, Honoré Razafimahatratra. « J’ignore ce qu’elle a eu, mais elle a prévenu : je me suiciderai si vous m’empêchez de me marier avec cet homme », ajoute-t-il. Dans le noir, la femme a couru jusqu’à la rivière et a plongé. « Son cousin n’a pas réussi à la rattraper », enchaîne l’oncle. « Son cousin a crié plusieurs fois au secours. À vrai dire, il était amoureux de sa cousine. Une histoire d’inceste », témoigne le voisinage.