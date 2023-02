ACCIDENT DE 4X4 à AMPANIHY – Deux cousins périssent en tentant une toupie

Une acrobatie automobile a mal tourné. Deux jeunes cousins ont voulu faire tournoyer leur Ssangyong Rexton mais le véhicule a fait des tonneaux meurtriers.

La fougue de deux jeunes gens leur a coûté la vie à Ampanihy. Hier en début d’après-midi, deux cousins, fils d’opérateurs économiques de la région Atsimo Andrefana ont trouvé la mort en tentant une figure avec leur tout-terrain. Le drame s’est produit aux alentours de 13h30. Les deux malheureux n’ont pas survécu après que le tout-terrain de marque Ssangyong Rexton qu’ils conduisaient eut fait des tonneaux. Le véhicule appartient aux parents des victimes. Selon les informations recueillies, les deux jeunes s’amusaient avec lorsque cela a mal tourné. Cet accident dramatique s’est produit dans l’agglomération centrale d’Ampanihy. De source auprès de la gendarmerie nationale, les deux cousins voulaient faire tournoyer le 4×4 lorsque celui-ci a basculé pour partir en tonneaux.

Incontrôlable

Celui qui était au volant aurait laissé le véhicule prendre de la vitesse avant de donner un coup de volant, essayant de réaliser une toupie avec le 4×4. Malheureusement, celui-ci n’a pas répondu pour échapper à son contrôle. Le véhicule s’est immobilisé après quelques tonneaux. Dans cette embardée, des vitres du véhicule ont volé en éclats. Des roues se sont arrachées des essieux disloqués et le toit s’est complètement déformé après quelques roulades mortelles.

À bord, tout est en sens dessus dessous, des sièges se sont pliés jusqu’à l’ossature et les garnitures d’intérieur se sont arrachées. D’après les témoignages, les deux malheureux ont été sérieusement touchés à la tête. La désincarcération n’a pas été tâche aisée. Les personnes venues à leur secours ont eu fort à faire. Le pronostic vital était engagé lorsqu’ils ont été évacués au Centre hospitalier du district (CHRD) d’Ampanihy. Bien que placés sous soins intensifs par les médecins, les deux jeunes ont succombé à leurs blessures. La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Antsohihy a ouvert une enquête. Les deux cousins étaient âgés de vingt et vingt-et-un ans. Leur mort brutale suscite l’émoi.