Septième art – Le film « Nampoina » en quête de ses acteurs principaux

Porté par deux personnalités émérites de la scène littéraire et culturelle, le professeur Raymond Ranjeva et Henri Randrianierenana, le biopic qui retrace l’histoire du Roi Andrianampoinimerina se met en chantier.

Un projet inédit qui promet d’apporter du renouveau dans le domaine du septième art malgache, mais qui permettra surtout aux cinéastes et cinéphiles nationaux de découvrir une approche exclusive de l’histoire du pays. Le film sobrement intitulé « Nampoina, Ny riaka no valampariako » prend officiellement forme et entame un appel à casting dantesque à l’échelle nationale.

Sur l’initiative de deux illustres personnalités, à savoir l’académicien et professeur émérite Raymond Ranjeva et le réalisateur, ainsi qu’homme de théâtre Henri Randrianierenana, ce projet de film retrace l’histoire du mythique monarque de l’Imerina Andrianampoinimerina né Imboasalama. Rare sont les biopics qui garnissent le catalogue du cinéma malgache, ce film ambitieux marquera ainsi l’histoire du septième art à Madagascar à l’image de son protagoniste principal.

Présenté officiellement au mois de novembre, « Nampoina, Mon Royaume s’arrête où commence la mer » en français a ainsi comme auteur principal le professeur Raymond Ranjeva et Henri Randrianierenana officiera à la réalisation. « L’objectif à travers ce film est d’arriver à consolider l’unité nationale, tel que le prônait le premier souverain de l’histoire de Madagascar. Une idée révolutionnaire qui est encore plus d’actualité de nos jours », soutient le professeur.

Casting national et inédit

Si le chantier du film avait débuté vers la fin de l’année avec le repérage des lieux de tournages, qui seraient officialisés à Anjozorobe, Fenerive-Est et Taolagnaro, c’est en ce début d’année que l’appel à casting a été entamé. La grande particularité de ce projet réside avant tout dans l’ouverture dans sa quête des acteurs principaux.

Si l’envie d’interpréter un personnage mythique vous fait envie donc, tout en éveillant un talent d’acteur ou de comédien qui sommeille en vous, vous pourrez postuler pour un rôle en envoyant votre vidéo casting de 1mn, ainsi que vos coordonnées en message privé sur la page Facebook, « Nampoina, film ». Pour l’heure, plus d’une douzaine de rôles sont annoncés, à savoir des figures historiques à qui il faut donner vie à l’écran. Outre Andrianampoini­merina, Hagamainty, Ramavolahy, Ramantenasoa, Rambola­masoandro, Ratsili­kaina, Andriamahazonoro et les Andriam-Be Merina.

De tous âges et de tous horizons, vous êtes conviés à postuler jusqu’au 12 février. L’œuvre va refléter l’histoire politique et l’esprit de gouvernance, ainsi que le sentiment du roi qui avait mis en œuvre l’instauration de l’État à Madagascar. Produit par la jeune maison de production « Valamparihy», ce projet a également annoncé le britannique Mark Murphy de « Solar Products» à la production et le britannique Rupert Parker comme directeur de la photographie. « Nampoina, Mon Royaume s’arrête où commence la mer » est prévu sortir vers le mois d’avril.