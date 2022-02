Région Sofia – Dix vandales appréhendés sur la RN6

Dix hommes suspectés d’actes de vandalisme sur la RN6 ont été interpellés par les policiers d’Antsohihy. Ils sont placés en détention provisoire.

Tout a commencé samedi, par l’arrestation de quatre personnes dans un taxi-brousse, qui tentaient d’atteindre Mampikony pour écouler trois cents pelles et bêches. La première investigation a montré que ces outils sont fabriqués avec les buses métalliques d’évacuation d’eau volés sur cette route nationale.

Selon les explications de la Police nationale, les deux récentes coupures de la circulation sur la RN6, au PK 214+900, entre Port Bergé et Antsohihy, aux environs d’Anjiamangirana, et l’existence des dix neuf trous béants entre les deux districts, lui ont permis d’approfondir l’enquête. Les chaussées se sont affaissées à ce niveau à la suite des fortes pluies du mois de janvier.

Dégâts routiers

Les policiers ont poursuivi l’enquête et ont été obligés de descendre sur les lieux pour constater de visu les faits. Surpris, ils ont découvert les conséquences des méfaits des voleurs. Plusieurs endroits n’ont plus de buses métalliques, et certains ont été déjà réduits de moitié. Ces derniers ont constaté que le vol des buses métalliques par des vandales a été la cause de ces dégâts routiers. La chaussée s’est effondrée sous le poids des voitures, durant les fortes pluies tombées. La gendarmerie de la localité a déjà arrêté neuf vandales l’année dernière pour les mêmes opérations.

Au cours de l’interrogatoire des quatre hommes, les noms de trois autres voleurs ont été dévoilés. Ce sont des forgerons qui se servent des équipements routiers pour fabriquer des bêches, des pelles et autres outils. Du matériel de fabrication et des morceaux de tuyaux ont été retrouvés chez eux. La police d’Antsohihy a, jusqu’à présent, arrêté au total dix personnes pour cette affaire.

« Selon les voleurs, les buses sont fabriquées dans des matériaux de bonne qualité, solides et ne se rouillent pas facilement, car ils sont galvanisés et donc faciles à vendre », révèle le directeur régional de la Sécurité publique de Sofia, Roger Moratamby.

Ce sont les infrastructures routières sur la RN6 qui des dégâts et actes de vandalisme. Des ponts sont tombés à cause de pièces manquantes, des routes se sont écroulées faute de buses etc. Le vol de garde-fous sur les ponts métalliques tout au long de la portion de route Ambanja-Ambilobe est habituel. Des individus ont été arrêtés par la gendarmerie nationale d’Ambilobe, après la visite du Premier ministre, Christian Ntsay, qui a ordonné que l’enquête soit menée jusqu’au bout pour retrouver les voleurs des biens publics. Mais ils sont toujours là. Ils ne laissent rien et arrachent tout ce qui peut être dissociable.