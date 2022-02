Petite pêche – Madagascar veut changer de paradigme

La pêche à petite échelle fait vivre des milliers de familles. Mais pour le moment elle ne contribue pas à la sécurisation alimentaire du pays.

Pour Madagascar, le secteur de la petite pêche contribue de manière significative à l’économie nationale, avec une contribution estimée au PIB de 6% et la génération d’environ cent soixante dix mille emplois directs. Il y est estimé qu’environ 60% des captures totales proviennent du secteur de la pêche à petite échelle. Madagascar a alors élaboré un cadre de politique bleue qui donne la part belle à la petite pêche. Le ministre de la Pêche et de l’Économie bleue, Paubert Mahatante, souligne que l’un des objectifs prioritaires est d’apporter des transformations majeures pour professionnaliser le secteur afin de mieux assurer sa contribution à l’économie inclusive et à la sécurité alimentaire.

La pêche s’est en effet développée jusqu’au point de devenir l’un des principaux fournisseurs de devises du pays. Le secteur est en plein essor pour le développement et pour la renaissance de l’économie malgache. Madagascar a également un potentiel de pêche riche et suffisamment diversifié. Mais un rapport récent a aussi mis à nu les énormes besoins de la petite pêche, dite aussi pêche traditionnelle, ainsi que les problématiques urgentes de sécurité alimentaire et d’appauvrissement des stocks.

Plus de la moitié des captures sont produites par le sous-secteur de la pêche à petite échelle dont 90 à 95% sont destinées à la consommation humaine locale. Le secteur emploie plus de 90% des pêcheurs de capture et des travailleurs de la pêche, dont environ la moitié sont des femmes souvent actives dans le secteur post-récolte. La pauvreté dans les communautés de pêcheurs à petite échelle est de nature multidimensionnelle et n’est pas seulement causée par la diminution des ressources de la pêche et des revenus faibles mais également en raison de facteurs qui entravent la pleine jouissance des droits de l’homme, y compris des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

« Afin de réaliser le potentiel des pêcheries à petite échelle et de les gérer plus de manière durable, il est crucial d’instaurer un développement sectoriel inclusif, de reconnaître le rôle des femmes, puis de tailler ultérieurement et de défendre les possibilités de leadership », selon le Représentant de la FAO, Charles Boliko, qui a indiqué en outre que Madagascar est désormais engagé dans un processus visant à élaborer et appliquer un plan d’action national de la mise en œuvre des lignes directrices des «Directives volontaires pour la pêche artisanale et à petite échelle».

Ce processus est soutenu à travers un projet destiné aux pays de l’Afrique subsaharienne dédié à la mise en œuvre des directives volontaires pour la pêche à petite échelle. Le projet bénéficie d’une enveloppe de 4 millions USD. Il est piloté par le ministère de la Pêche et de l’Économie Bleue, en collaboration avec la FAO, et se destine à la mise en œuvre d’actions visant à assurer la durabilité de la petite pêche.

Rôle stratégique

L’initiative vise la réduction de la pauvreté et une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition grâce à des moyens de subsistance et des systèmes de pêche à petite échelle sensibles au genre et à la résilience climatique.

Madagascar va ainsi adopter des politiques et des pratiques de soutien dans les chaînes de valeur de la pêche à petite échelle et les moyens de subsistance plus durables, inclusifs et résilients. Le programme se focalisera alors sur la promotion des avantages que les acteurs de la filière, et particulièrement les femmes, tirent de leur travail, y compris des aspects de travail décent. Cela inclura la responsabilisation des pécheurs dans le secteur post-récolte et la promotion de l’égalité des sexes, ainsi que l’amélioration des connaissances sur le rôle des poissons dans des régimes sains.

Le projet rappelle que la petite pêche, englobant toutes les activités relatives à la chaîne de valeur-pré-récolte, récolte, et post-récolte-dans les eaux marines et intérieures, joue un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que la possibilité d’éradication de la pauvreté, de développement équitable et des moyens de subsistance et de systèmes alimentaires durables et résilients.