Lutte contre la mal-nutrition à Tsaramandroso – Priorité aux enfants et aux femmes enceintes

Dans le cadre de la réalisation des activités nutritionnelles pour les enfants et les femmes enceintes et allaitantes, des dons ont été remis par l’Office régional de la nutrition (ORN) de Boeny à la commune rurale de Tsaramandroso. Ont été ainsi distribués jeudi, en présence des autorités locales, deux mille sacs de graines, des arrosoirs et pelles ainsi que des équipements de protection contre la Covid-19 soit quatre mille cinq cents masques, du savon et soixante flacons d’eau de Javel, ainsi que vingt deux mille sachets de farine nutritive pour les enfants de moins de cinq ans.

Cette activité sociale a pu se faire, grâce à la coopération entre le gouvernorat de la région Boeny, la commune rurale de Tsaramandroso RN4, le ProSol-GIZ et l’ORN. Les dons ont été financés par ProSol-GIZ. Le partenariat avec l’ORN se poursuivra en mars et avril par la facilitation de production de légumes.