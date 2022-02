Kere et sécheresse dans le Sud – Lancement du projet « AquaKere Résilience »

Le déplacement du président de la République Andry Rajoelina, accompagné par le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, lors du dernier sommet du Marché d’Afrique Orientale et Australe (COMESA) en Egypte en novembre dernier, a apporté ses fruits. Un groupe égyptien connu pour le forage d’eau fonctionnant à l’énergie solaire, apportera sa contribution contre le Kere et la sécheresse en vue de renforcer la résilience de la population du sud de Madagascar.

Ainsi, le lancement du projet « Aqua-Kere Résilience » s’est tenu hier au Novotel Ivandry à travers la signature d’une convention tripartite entre le groupe Enara, l’association Défi Madagascar et l’Association Manampy. « Nous avons converti nos actions pour le développement en contribuant à la transformation de l’engagement gouvernemental inhérent aux résolutions du colloque sur le Plan Emergence Sud », précise Andriamananoro Volanirina, présidente de l’Association Défi Madagascar.

« Nos actions visent à améliorer l’accès à l’éducation de la population à travers la mobilisation et la formation communautaire ainsi qu’à offrir un appui à la santé communautaire, à l’assainissement et aux abreuvoirs », poursuit-elle.

Par ailleurs, le Président directeur général du Groupe Enara, Cherif Magby Elgabaly, a fait remarquer que « cette action entre dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) du groupe selon laquelle, nous attribuons 5% de nos bénéfices annuels à des actions sociales dont cette coopération avec des associations malgaches ». La mise en œuvre du projet « Aqua-Kere Rési­lience » sera menée dans une approche participative et sollicitant une gestion des ressources au niveau communautaire. Il couvrira ainsi les besoins en eau d’environ deux mille personnes par jour et en 5 ans.

Le projet pourra atteindre environ cent mille bénéficiaires. «Le groupe se manifeste actuellement par des actions sociales et on souhaite un démarrage de ses activités à Mada­gascar », avance le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Ladislas Adrien Rakotondrazaka, qui a honoré de sa présence cette signature.