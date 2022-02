Jeux olympiques d’hiver – Mialitiana termine 41e du slalom géant

La quarante et unième place pour Mialitiana Clerc au terme du slalom géant féminin, hier en Chine. Elle disputera une deuxième épreuve, ce mercredi, en l’occurrence le slalom féminin.

Première épreuve pour Mialitiana Clerc aux Jeux Olympiques d’hiver, hier à Beijing. La skieuse malgache était au départ du slalom géant féminin, sur le site de Yanqing. Elle a terminé à la 41e place du classement général. Elle a donc fait mieux qu’il y a quatre ans.

En effet, elle avait fini à la 48e position du slalom géant lors des JO d’hiver en Corée du Sud.

Mialitiana Clerc a enregistré un temps de 1min 08,71sec au terme de la première manche. Elle était classée au 52e rang à ce moment-là. Elle a rehaussé son niveau pour réaliser de meilleures performances lors du deuxième acte. Elle a alors signé un chrono de 1min07,31 sec. Soit une amélioration nette de 1,4 sec. Grâce à ses efforts, elle a remonté au classement général, pour atteindre la 42e position de cette deuxième joute.

Elle a amélioré l’ensemble de ses trois partiels, pour arriver à ce chrono. Les statistiques de son premier run affichent 17,26 sec au passage du premier intermédiaire, 39,08 sec au passage du second, et 54,07 au passage du troisième. Puis pour le deuxième run, les chiffres indiquent 16,62 sec, 38,31 sec et 53,24 sec.

Cumul

Pour établir le classement final de l’épreuve, il est convenu d’additionner les deux chronos de chaque skieuse, afin d’obtenir un cumul. Après calcul, Miali­tiana a finalement terminé à la 41e position, sur un total de 82 concurrentes inscrites, avec un cumul de 2 min 16,02 sec. Quant à la médaille d’or, celle-ci est revenue à Sara Hector, avec un cumul de 1min55,69 sec. L’écart entre la skieuse malgache et la skieuse suédoise est de 20,33sec.

Ainsi se conclut sa première apparition dans cette 24e édition des Olympiades d’hiver. Ce mercredi, Mia­litiana retrouvera la piste de Yanqing pour le slalom féminin. Elle avait terminé à la 47e place de cette épreuve en 2018. Elle espère logiquement atteindre un meilleur classement, comme elle l’a fait hier.

Madagascar compte un deuxième représentant dans ces JO d’hiver. Il s’agit du jeune Mathieu Neumuller, dont c’est la première participation. Il s’alignera sur le slalom géant masculin, ce dimanche 13 février. Par la suite, il prendra le départ du slalom masculin, le mercredi 16 février.