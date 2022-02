Coulisses – Le directeur sortant de l’OMDA se conforme à la décision du MCC

Un rebondissement dans le cadre de cette cacophonie qui a pris place au sein de la communauté des artistes le week-end dernier. Hanja Ranjarivo, le désormais directeur sortant de l’Office malgache des droits d’auteurs (OMDA) acquiesce à la décision du ministère de la Communication et de la Culture (MCC) de le retirer de son poste. Une décision qui en aura surpris certains d’un côté, mais qui rassure et ravi d’autres d’une part.

D’autant plus que nombreux sont ceux qui ont désapprouvé publiquement cette décision du ministère, jugeant celle-ci unilatérale et impromptue. Tandis que d’autres scandent haut et fort que l’heure du renouveau a sonné au sein de cet organisme qu’est l’OMDA, là où ce directeur n’aurait fait preuve que d’inefficacité ces dernières années.

Rappelons que ce bras de fer entre l’OMDA dirigé par Haja Ranjarivo et le MCC ne date pas d’hier, sauf que pour cette fois, le principal concerné semble finalement s’être résigné à prendre sa retraite. De quoi déstabiliser la communauté des artistes, mais surtout ceux qui sont membres de cet organisme pour qui Haja Ranjarivo a toujours été un proche collaborateur, la décision du MCC les laisserait ainsi perplexes.

Ces derniers qui auraient apprécié la mise en place d’un dialogue ou d’une concertation préalable entre les deux camps avant d’en arriver à ce stade. Un appel à candidature pour le poste de Directeur de l’OMDA est ainsi en cours, un poste à pourvoir dans les brefs délais et qui privilégiera cette fois les candidatures féminines.