Commune urbaine de Mahajanga – La PDS sur la sellette

Bras de fer entre le Conseil municipal et la présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Mahajanga depuis vendredi.

À l’unanimité, les dix neuf conseillers municipaux ont signé une pétition pour mettre un terme à leur collaboration avec les membres de l’exécutif, à cause de plusieurs problèmes. Ils n’ont pas adopté le budget 2022, et plusieurs remarques y ont été apportées.

« Nous avons accordé un délai de 48 heures à la Délégation spéciale pour répondre à plusieurs questions concernant l’administration et la gestion ainsi que les intérêts de la municipalité depuis le 31 janvier. Le délai est maintenant expiré, mais le Conseil municipal n’a toujours pas reçu une réponse écrite ou verbale. Ce comportement prouve que l’exécutif refuse de collaborer avec nous, de surcroit cette attitude est une preuve de son mépris à l’égard des conseillers municipaux et ceux qui ont voté pour nous. Car nous sommes des élus. Par la suite, nous exhortons les autorités compétentes à avancer des solutions pour résoudre ce litige dans l’intérêt général », déclare le président du Conseil municipal vendredi soir.

Budget non adopté

Réponse de la bergère au berger, la PDS s’est défendue en réunissant tout son staff derrière elle, comme l’a fait le président du Conseil municipal. Elle a aussi effectué une déclaration vendredi matin.

« L’exécutif n’a jamais cessé de tenir ses engagements et responsabilité depuis la nomination de la Délégation spéciale. Coopération signifie chacun assume sa responsabilité, l’exécutif et le Conseil sont une structure. La coopération ne signifie pas mettre une pression indirecte pour obliger l’exécutif à prendre des décisions qui vont à l’encontre de la loi. Des travaux de commission ont été réalisés durant le lancement du budget 2022 pendant quarante cinq jours. D’ailleurs, le Conseil municipal est membre de la commission des Finances. Durant la dernière session ordinaire de quinze jours en janvier, l’adoption du budget était à l’ordre du jour selon l’article 74 régissant les Collectivités territoriales décentralisées (CTD). Nous avons pris en compte les remarques des conseillers. L’exécutif a accepté d’apporter des rectifications au budget, selon le délai fixé de quinze jours. Mais au terme de ces deux semaines, le Conseil municipal n’a toujours pas adopté le budget. Nous avons alors immédiatement pris nos responsabilités selon la loi 2014-20, et avons envoyé des lettres aux autorités compétentes dont à la Préfecture. Une copie a été déposée au Tribunal financier de Mahajanga. Nous sommes toujours prêts à coopérer avec le Conseil et nous sommes prêts à répondre aux questions durant une session », proteste la PDS de Mahajanga. »

Cette situation engendre une entrave au développement de la municipalité. La délégation spéciale a été mise en place il y a moins de deux ans, après la nomination du maire élu au poste de gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga. Déjà sous ce dernier, le Conseil municipal et l’exécutif n’a jamais été en bon terme.