Changes – Légère décrue du dollar

Dans la bande des 3967 ariary. Après avoir grimpé 4 000 ariary sur le baromètre des valeurs du Marché interbancaire de devises, MID. Le dollar américain amorce un léger repli mais reste sur un plateau assez haut. Si l’on se réfère aux tendances journalières affichées par la Banque centrale de Madagascar, BFM.

Le président de la République, Andry Rajoelina, a déjà ordonné aux autorités financières et monétaires de faire le nécessaire pour rapatrier les devises engrangées dans les exportations des produits made in Madagascar. Mais il se peut aussi que les dernières notes de conjoncturelles et perspectives de la Banque centrale aient eu des effets psychologiques sur les transactions monétaires.

Il a été noté que « les transactions « courantes » ont présenté un solde négatif estimé à -5,9 % du PIB en 2021, contre -5,2 % du PIB en 2020. Cette baisse a surtout touché les « services », notamment l’activité touristique, dont le solde est passé de -2,1 % du PIB en 2020 à -4,2 % en 2021. La balance commerciale a été déficitaire de -6,9 % du PIB en 2021, à peu près au même niveau qu’en 2020. Les soldes des transactions sur les « revenus » et sur les « transferts courants », notamment les « transferts des migrants », se sont améliorés.

Balance positive

Par rapport à 2020, en termes nominaux, les exportations de biens ont progressé de 37,5 % en 2021, notamment avec la reprise des envois de nickel et de cobalt. Celles des entreprises franches ont augmenté de 14,4 %. Les exportations de vanille ont augmenté de 18,2 % en 2021, avec la hausse de 47,2 % de la quantité exportée pour atteindre 2 463,8 tonnes, après 1 673,9 tonnes en 2020 et ce, malgré la baisse du prix moyen du kilo de 304,4 à 244,5 dollars US (-22,0 %). Les importations ont été en accroissement de 30,7 % en valeur nominale : matières premières (+48,4%), biens alimentaires (+43,5 %), entreprises franches (+43,2 %), énergie (+34,9 %), biens d’équipement (+17,5 %) et biens de consommation (+13,1 %). Les opérations en « capital et financier » ont affiché une balance positive de 7,7 % du PIB en 2021, contre 3,8 % en 2020. Les « aides budgétaires » et « prêts projets » ont représenté 3,8 % du PIB selon les données provisoires, contre 1,7 % en 2020.

Le stock des réserves officielles de change a été de 2 286,7 millions de dollars US à fin décembre 2021 (6,4 mois d’importations de BSNF), contre 1928,7 millions de dollars US à fin 2020 (6,0 mois). L’euro a valu 4 470,1 ariary à fin 2021, soit une appréciation de 2,6 % de l’ariary sur le dernier trimestre 2021 et de 4,6 % sur l’année. Le dollar US a été de 3 956,7 ariary à fin 2021, soit une dépréciation de 0,4 % de l’ariary sur le trimestre et de 3,4% sur l’année».

Même si tout n’est pas encore tout à fait dans les meilleurs des cas, ces indications incitent à l’optimisme. Malgré les dommages causés par les cyclones Ana et Batsirai. Qui devront réorienter les Programmes d’investissements publics, PIP, vers les priorités causées par ces aléas climatiques.