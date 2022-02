Un détournement suivi de vol de véhicules administratifs au sein du Secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le Sida (SE/CNLS) éclate. Il finit par l’incarcération de deux suspects, à Antanimora, le jeudi 3 février. Un troisième individu est sous contrôle judiciaire, si onze autres ont bénéficié d’une liberté provisoire.

Les faits remontent en 2016 où le dirigeant de l’organisme de l’époque avait transféré les parcs à auto dans des propriétés privées à Manakambahiny et à Alasora. Aucun contrat de location n’avait été établi. Cela aurait facilité les complicités de vols et le détournement des véhicules publics. L’ancien secrétaire exécutif lui-même et l’ancien responsable chargé de l’administration financière soupçonné d’avoir bafoué les procédures de gestion de véhicules administratifs en vigueur ont été impliqués dans ces infractions.

Une cheffe de projet et son époux auraient échangé frauduleusement un 4×4 de l’administration par leur propre voiture défectueuse. Un chauffeur ayant le contrôle total du parc à auto de Manakambahiny aurait ordonné à son fils mécanicien de voler progressivement les pièces de rechange et tous les accessoires des véhicules.

Par conséquent, trente trois 4×4 garés chez eux n’étaient plus que des ferrailles. Cinq autres 4×4 ont disparu sans qu’aucune mesure n’ait été prise par les responsables. Les investigations du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) avec l’expertise des techniciens du Garage administratif de l’État ont permis de démasquer les manœuvres.

La valeur des biens publics détournés est estimée à près de 4 311 800 000 ariary. L’enquête a conduit à l’arrestation et la présentation de quatorze personnes devant le parquet du Pôle anti-corruption (PAC).