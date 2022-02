Basketball – N1A : De nouveaux règlements de compétition

Suivre la tendance. La Fédération malgache de basketball (FMBB), dirigée par son président Jean Michel Ramaroson, a réuni à son siège au 4e étage de l’Immeu­ble Telma shop aux 67 Ha les représentants de chaque club de première division hommes. Pour apporter un nouveau souffle au basketball N1A et rehausser le niveau des compétitions, de nouvelles formules ont été adoptées.

Le championnat de Mada­gascar de basketball N1A hommes est organisée en duel entre la conférence Est et la conférence Ouest en élite huit. La conférence Est comprend six équipes : Ascut d’Atsinanana (ligue d’accueil), Cospn d’Anala­manga (champion en titre), Cosfa, AS Fanalamanga d’Alao­traMangoro, Cospn 2 d’Atsina­nana et ABBS de Sava.

Dans la conférence Ouest, l’on retrouve le Cosmos de Diana (la ligue), Sabam de Boeny (vice-champion de 2021), GNVB d’Analamanga, TGBC de Betsiboka, MB2All d’Analamanga et 2BN d’Analanjirofo.

La conférence Ouest s’étalera du 23 avril au 1er mai à Antsiranana, dans la ligue de Diana. Pour la conférence Est, elle débutera le 7 mai pour se terminer le 15 mai à Toamasina dans la ligue d’Atsinanana.

Un final four

Les deux dernières équipes de chaque conférence (cinquième et sixième) seront reléguées en N1B, mais elles auront la chance de remonter en N1A l’année suivante. Elles sont qualifiées d’office au cham­pionnat national N1B 2022.

Réuni dans une poule unique, les huit meilleures équipes des deux conférences (quatre ssues de la conférence Est et quatre de la conférence Ouest) se battront du 16 au 25 septembre à Mahajanga, dans la ligue régionale de Boeny. Le bouquet final du championnat N1A masculin est matérialisé par le final four joué à Antananarivo. En poule unique et en finale en « 3 Games » du 15 au 23 octobre.

À l’issue du final four, sortiront deux équipes qui clôtureront le championnat par un « final 3 Games ». Pour Jean Michel Ramaroson, président de le FMBB, indique que cette nouvelle formule apportera des nouvelles façons de jouer et attirera plus de monde. Surtout si elle est faite pour relever un peu plus le niveau du basketball malgache et le talent de nos joueurs, conclut-il.