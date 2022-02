Art de la scène – Sombiniaina évoque l’amour en humour

C’est l’histoire d’un humoriste dans la fleur de l’âge qui à l’image de ses aînés n’a pas non plus sa langue dans sa poche. Sombiniaina Ranarivelo de son vrai nom, il représente cette jeune génération d’artistes qui affiche fièrement leur talent en faisant preuve d’une persévérance sans faille. Voici plus de cinq ans maintenant que Sombiniaina arpente les scènes de la capitale, mais également d’autres régions de la Grande île pour scander cet humour taquin et surtout fédérateur qui l’anime.

Originaire de Morondava, il révélé ses talents d’humoriste dans le cadre d’un concours universitaire d’humour « Intello mémé 2016 » où il finit deuxième. Il se démarque d’entrée par un style engagé et un franc parler bien à lui, à travers lesquels il pointe du doigt de manière satyrique et caricatural le racisme inter ethniques, la culture rasta ou encore la drogue.

L’essence même de son humour étant d’en faire un outil pour briser les préjugés qui enveniment la société malgache. Pouvoir rire de tout et de rien donc, tout en faisant sortir une morale de chaque vanne, c’est là l’objectif de Sombiniaina sur scène. Ce 11 février à partir de 19h, il nous convie ainsi à se joindre à lui pour son « One love show » au le Twenty Six Lounge Bar du Karibotel Analakely. L’occasion pour lui de parler de l’amour sous toutes ses formes, dans toute sa splendeur comme dans ses travers, le tout avec un humour bien dosé et un brin salé de sa part.

La critique sociale, il en a fait sa thématique principale. Cependant, Sombiniaina se plait aussi à faire preuve de légèreté à chacune de ses apparitions et ce rendez-vous au Twenty Six Lounge Bar du Karibotel Analakely illustrera très bien cela. Pour l’occasion, l’humoriste mettra ainsi un point d’honneur à interagir avec le public, tout en laissant une place à l’improvisation également entre deux vannes. Fort de son parcours, il redynamise la scène humoristique dans la capitale, aussi bien par son assurance que son côté fédérateur d’une jeune génération d’humoristes à qui il accorde de la visibilité via son Sombiniaina Comedy Club.