Approvisionnement vatsy tsinjo et tsena mora – Les régions sinistrées priorisées

Anticiper et agir. On sait que lors du passage d’un cyclone, le ravitaillement en PPN se complique avec les coupures de route, les inondations. Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation et le SPM, se sont préparés à cette éventualité. Ainsi, le ravitaillement en Vatsy Tsinjo des régions sinistrées et en Vary Tsinjo continue sans problème. Ainsi un camion chargé de 25 tonnes de Vatsy Tsinjo ( sac de 25 kg de riz ) devrait arriver ce matin à Manakara, Mananjary et Farafangana.

À Vangaindrano, le Tsena Mora local dispose déjà de 30 tonnes. Pour le Tsena Mora de Mananjary, 45 tonnes de Vary Tsinjo devraient arriver incessamment dont 15 tonnes envoyées hier et 30 tonnes avant-hier.

Pour les Tsena Mora de Manakara et Farafangana, un chargement de 64 tonnes en provenance de Fianarantsoa était parti tôt hier matin.

Pour le Vatsy Tsinjo de Fianarantsoa et d’Ihorombe, un chargement de 75 tonnes était parti hier.

Pour le Vatsy Tsinjo de Toliara, il existe déjà 50 tonnes sur place. Enfin pour le Tsena Mora de Fianarantsoa et Toliara, il existe déjà un stock sur place.