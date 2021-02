Un taxi-brousse dans une rivière – Deux morts et neuf blessés à Maevatanàna

Un taxi-brousse en provenance d’Ambanja a fait une sortie de route, parti en tonneaux et a terminé sa course dans une rivière. Deux hommes en sont morts.

Scène de désolation sur la route nationale numéro 4. Le bilan fait état de deux morts et de neuf blessés. Ce drame est survenu hier en début de matinée, lorsqu’un taxi-brousse a fait une sortie de route. Deux hommes, âgés respectivement de 23 et 49 ans, y ont trouvé la mort. L’accident s’est produit dans la commune rurale de 5/5 dans le district de Maeva­tanàna. À l’approche du pont d’Antanambao, au point kilométrique 366+800, avant d’atteindre le chef-lieu de district de Maevatanàna, le véhicule de transport en commun s’est déporté sur le côté droit de la route pour partir en tonneaux et se précipiter dans un cours d’ eau. Le taxi-brousse a terminé sa course sur son flanc droit. La partie avant est méconnaissable. De visu, le minibus a percuté à toute vitesse le lit de la rivière.

Dans sa course effrénée, son porte-bagage a été arraché. Les colis, bagages et autres marchandises qui trônaient sur le toit, se sont éparpillés un peu partout sur le lieu de l’accident.

C’est une Mercedes Sprinter qui est impliquée dans cette sortie de route meurtrière.

Somnolence

Le minibus a quitté Ambanja samedi et se dirigeait vers Antananarivo. Avec deux chauffeurs qui se relayent au volant, le véhicule a roulé toute la journée et toute la nuit. Au lever du jour, les deux hommes ont réussi à passer la route nationale N°6 et ses tronçons en mauvais état, pour atteindre enfin le rouleau d’asphalte de la RN4. L’étape la plus difficile étant franchie, les chauffeurs pensaient qu’ils pouvaient enfin souffler et rouler un peu plus vite. Malheureusement, la tragédie s’est produite au bout d’à peine quelques kilomètres. Vers 6h30, la Mercedes Sprinter et ses occupants se sont renversés dans la rivière.

«La somnolence au volant est la cause probable de ce drame », indique le commandant de la brigade de la police routière de la gendarmerie nationale à Maevatanàna. « Une enquête est ouverte et on en saura un peu plus dans les jours qui viennent », poursuit-il.

Les deux conducteurs du taxi-brousse accidenté sont hors de danger. Les blessés ont été en revanche évacués vers la capitale et Maevatanàna. Aucune défaillance mécanique n’a jusqu’à maintenant été signalée.