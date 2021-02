Santé – Hausse des cas de paludisme à Ambohimahasoa

Deux communes enregistrent de nombreux cas de paludisme depuis quelques mois. Les sensibilisations ont été renforcées.

La commune de Vohitrarivo enregistre une hausse du nombre de cas de paludisme depuis quelques semaines. Sur les mille cent quarante patients reçus en consultation en une semaine au niveau d’un centre de santé de base Vohitrarivo, Ambohimahasoa, cinq cent sont atteints de paludisme. « Nous constatons que le nombre de malades a augmenté par rapport à l’année dernière. En 2020, on n’a enregistré une hausse qu’entre le mois de février et le mois de mars. Cette année, en janvier, on enregistre près de mille-sept-cent-quatorze cas de paludisme », indique Fidison Elysée Rabezafy, infirmier et responsable au niveau du Centre de Santé de Base II.

Parmi les victimes, l’on compte des enfants de moins de treize ans. « Les malades qui se sont présentés au niveau du centre de santé de base ont les symptômes courants du paludisme, à savoir des maux de têtes, des courbatures, l’hyperthermie et même des vomissements. À partir des tests de diagnostic rapide, nous avons pu détecter la maladie chez la moitié des patients venus », enchaîne-t-il. La députée élue dans le district d’Ambohimahasoa avance que le nombre de malades augmente. « Les malades dans deux communes, à savoir la commune de Vohitrarivo et Isaka augmentent de jour en jour », explique Honorine Rasoamalala.

Insuffisance d’intrants

Les centres de santé sont débordés. « Le maire de la commune de Vohitrarivo a affirmé que la prise en charge devient difficile surtout avec l’insuffisance de médicaments », explique la députée. Selon le responsable du centre de santé de base II dans la commune de Vohitrarivo, les ACT manquent lorsque le nombre de malades augmente. « Nous sommes en rupture de stock de médicaments de prise en charge contre le paludisme. Cette rupture concerne tous les centres de santé dans le district d’Ambohimahasoa », explique le chef CSB. Les centres de santé sont actuellement en attente d’un approvisionnement de médicaments contre le paludisme.

Aucun décès dû à la maladie n’a été observé jusqu’à présent. Les sensibilisations ont été renforcées dans les deux communes. « La population est sensibilisée sur tous les moyens de lutter et de prévenir la maladie. Il s’agit par exemple de remblayer les flaques d’eau et de débroussailler aux alentours de la maison. Un arrêté communal est sorti afin de sanctionner tous ceux qui utilisent les moustiquaires à d’autres finalités », indique William Ramanandraibe, maire de la commune de Vohitrarivo.