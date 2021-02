Emploi et formation professionnelle – Une réforme en vue

La politique nationale de l’Emploi et de la Forma­tion professionnelle (PNEFP) qui est actuellement en phase de mise en œuvre doit faire l’objet d’une revue qui va servir de base aux nouvelles orientations et activités du secteur privé. Selon les explications, les établissements de formation n’arrivent pas à suivre les changements. Le manque de moyens constitue un obstacle de taille dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Il y a également le problème d’adéquation des méthodes de formations aux besoins réels des apprenants. « Dans les réformes qui seront entreprises, des nouvelles méthodes comme celles des formations en alternance seront adoptées pour pallier ce problème », souligne le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Ernest Tsikel’Iankina.

La réforme va concerner la formation technique et la formation professionnelle surtout par rapport à l’amélioration du savoir-faire des citoyens. Tous les secteurs sont concernés par la politique nationale, il s’agit de la formation sur les bâtiments et Travaux publics, le développement rural tel que l’élevage, l’agriculture, le tourisme. Jusqu’en 2023, un million de jeunes et adultes pourront en bénéficier. 60% pourront trouver du travail ou créer des emplois. Les conséquences de la Covid-19 constituent les premiers problèmes auxquels la formation technique et la formation professionnelle font face.