Demande du maintien en détention

Selon la missive publiée par le ministère des Affaires étrangères, vendredi, il est rapporté qu’une délégation venant de Madagascar, avec l’avocat sud-africain engagé par l’État et les responsables de l’ambassade malgache ont eu une rencontre avec le bureau du procureur sud-africain, le 29 janvier. La partie malgache a, notamment, plaidé pour le maintien en détention des trois présumés trafiquants d’or, en attendant la suite que donnera la justice sud-africaine à la requête de l’Etat de rapatrié les 73,5 kilos de lingots et l’extradition des trois hommes. Le ministère des Affaires étrangères pilote les tractations avec les autorités judiciaires sud-africaines et de suivre la procédure en cours contre les présumés contrebandiers.