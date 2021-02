Bilan coronavirus – Baisse des nouveaux cas

Le nombre de personnes testées positives au coronavirus diminue dans le pays. Le bilan hebdomadaire entre le 30 janvier au 5 février 2021 indique quatre décès répertoriés, dont trois dans la région Analamanga et un dans la région de Haute Matsiatra. Deux cent quatre vingt-quinze nouveaux cas ont été confirmés sur les deux mille cinq cent quatre-vingt-seize testés dans treize régions de la Grande île. Ce qui ramène le taux de positivité à 11,36%. Par rapport aux deux semaines précédentes, le nombre de nouveaux cas est en nette baisse.

Analamanga détient le record du nombre de nouveaux cas entre ces deux dates avec cent trente-sept nouveaux cas détectés. La région Atsinanana enregistre cinquante-deux nouveaux cas et la région Matsiatra Ambony, dix-huit cas. Dix huit cas sont observés dans la région Vakinankaratra, deux cas dans la région Boeny, deux dans la région Analanjirofo, deux dans la région Itasy, sept dans la région Vatovavy Fitovinany et un nouveau cas dans la région Ihorombe. Dans le Menabe, dix-sept nouveaux cas sont confirmés, deux dans la région Atsimo Andrefana, un cas la région Sava et un cas importé.