Tennis de table – Championnats d’Afrique : Lutte acharnée pour une place en sélection

Le tournant de la préparation. Les trente quatre présélectionnés, à l’issue du premier test à la fin décembre, disputeront ce samedi le dernier test en vue des cham­pionnats d’Afrique jeunes. Les sommets continentaux des cadets, juniors et U21, garçons et filles, se dérouleront du 1er au 6 avril au palais des sports à Mahamasina.

La Fédération Malgache de Tennis de Table organisera ainsi, ce samedi toute la journée, un tournoi de sélection finale au centre national de tennis de table au complexe sportif des assurances Aro à Ankadimbahoaka. Le tournoi se jouera en formule poule unique, pour chaque catégorie. Au final, vingt-deux pongistes constitueront la sélection nationale qui défendra les couleurs malga­ches à ce rendez-vous panafricain.

Trois joueurs seront retenus chez les cadets, trois également pour les cadettes. Et pour les deux autres catégories, huit pongistes seront sélectionnés, quatre garçons et quatre filles, pour les juniors comme pour les moins de 21 ans garçons et filles. Sans tarder, les membres de l’équi­pe nationale entameront leur regroupement la semaine prochaine au centre d’entrainement à Ankadimbahoaka.

Et concernant les quatre expatriés prévus renforcer l’équipe nationale, « seul Antoine qui évolue en France, dans la catégorie des cadets, pourrait venir rejoindre la sélection nationale », précise Tahiry Rako­toarisoa, directeur technique national de la fédération.