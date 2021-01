Tennis de table – Océane Rakotondrazaka vise le titre continental

La pongiste du CRJS Toamasina, Océane Rakotondrazaka n’a cessé d’étonner le monde du tennis de table malgache. Elle décroche chaque saison des titres dans sa catégorie.

Championne intouchable de sa catégorie. Océane Ranto Rakotondrazaka était sans doute la révélation des derniers championnats nationaux de tennis de table au mois décembre. Âgée de 11 ans, la pongiste du club CRJS (Centre régional de la jeunesse et des sports) Toamasina vient de réaliser un exploit exceptionnel lors du récent sommet national. Elle a disputé trois finales et a réalisé un joli doublé dont les titres de championne de Madagascar chez les benjamines et de la 2e série dames. Elle a commencé à pratiquer la discipline en 2016, à l’âge de 7 ans et raflait un an plus tard les sacres nationaux des poussines (2016-2017) puis ceux des benjamines (2019- 2020).

Surclassée cette saison, elle a savouré son premier titre de la 2e série dames. Elle a malheureusement raté la dernière marche en double dames et s’est inclinée en finale devant les favorites de l’Acacia, Santatra et Harena. Océane intègre ainsi la cour des grands et devient une habituée de la plus haute marche, sans parler des titres régionaux. «Mon objectif est de ravir le titre de championne d’Afrique U12 et cadettes, et de devenir plus tard professionnelle et experte de la discipline» lance la championne. Le sommet africain des jeunes se tiendra début avril sur le sol malgache.

Famille de champions

Océane est d’une famille de passionnés de la discipline. «Les cinq membres de la famille pratiquent le tennis de table. Ma petite sœur Mayenne, championne nationale 2020 des poussines, et moi, participons aux championnats de Madagascar. Mes parents jouent également et nous encouragent en permanence. Même notre petite sœur de 4 ans commence déjà à jouer» relate Océane. «Mes études et le tennis de table sont complémentaires, je pense. Mes bons résultats en sport me motivent à exceller dans mes études » souligne-t-elle.

Au début, elle s’entraînait tous les samedis. Plus tard, à chaque fois qu’elle a le temps, elle va au club et prend sa raquette. «De plus, notre coach Michel Rakoton­drazaka est toujours là pour nous encadrer » poursuit-elle. Ses meilleurs souvenirs sont entre autres d’avoir pu assister aux matches des Jeux des Îles de Maurice en 2019. Ses récentes victoires face aux multiples championnes, Tiana et Rondro de Jovena, en phase éliminatoire du championnat national, l’ont également marquée, ainsi que son premier sacre en 2e série dames.