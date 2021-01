Santé – Zéro cas dans des foyers pesteux

Quatre mois sont passés depuis le début de la haute saison de transmission de la peste. Aucun cas n’a été recensé dans plusieurs foyers pesteux, à l’instar d’Ankazobe. « Nous avons zéro cas, jusqu’ici. » se félicite, hier, le Dr Hanitranirina Rasoamanarivo, médecin inspecteur de ce district. Dans ce district, la population locale a été invitée à participer aux sensibilisations pour la prévention de la maladie, c’est ce qui aurait conduit à ce bon résultat. « Nous avons organisé un concours de chant de prévention de la peste, au niveau du district. La chanson gagnante est diffusée sur les chaînes nationales. La population s’implique davantage dans les activités de lutte et de prévention car elle comprend mieux ce qu’il faut faire, grâce à cette chanson locale. Maintenant, tout le monde lutte contre les rats par tous les moyens. Tous s’activent dans l’assainissement du village et des entourages.» enchaîne ce médecin.

La région d’Amoron’i Mania, qui enregistre une cinquantaine de cas par saison, n’a connu que cinq cas, depuis le début de la saison, au mois de septembre. Dans cette région, les activités de prévention et de riposte sont aussi renforcées. La baisse de la pratique des feux de brousse aurait aussi, conduit à ce résultat. Les rats, qui transmettent la maladie à l’homme, par le biais des puces, restent dans leur habitat naturel. À Anjozorobe ou à Moramanga, la saison est aussi calme.

Mais rien n’est gagné. La saison de transmission de la peste s’étend jusqu’au mois d’avril. « La vigilance doit être maintenue, car cette maladie peut ressurgir à tout moment, surtout, s’il y a négligence. » indique un médecin à Moramanga. Les centres de santé de base des foyers pesteux effectuent systématiquement un test de dépistage rapide, sur des individus qui présentent des symptômes. C’était le cas à Moramanga, hier. « Le patient avait des bubons, mais n’a pas eu de fièvre. Le TDR a été négatif, nous allons, quand même, envoyé le prélèvement à l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) pour une analyse plus approfondie. », indique un médecin. Madagascar enregistre deux cent quatre-vingt à six cent cas humains, par an, selon l’IPM.