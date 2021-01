Athlétisme – Disparition : Dominique Rakotorahalahy s’est éteint

Le sport malgache est en deuil. Une légende de l’athlétisme nous quitte. Le multiple champion national, recordman du saut à la perche en 1970 (4,33m) et premier malgache à pratiquer et exceller en décathlon dans les années 60 et 70, Dominique Rakotorahalahy, s’est éteint hier à Ambositra à l’âge de 76 ans.

Engagé à l’épreuve du décathlon, il était parmi les athlètes porte-fanions du pays aux Jeux olympiques de Mexico en 1968 en compagnie de la légende du sprint, Jean Louis Ravelomanantsoa et le spécialiste du saut à hauteur, Fernand Tovondray. Il avait également représenté la Grande Ile aux Jeux Africains de Lagos au Nigéria en 1973.

C’était seulement quarante-et-un ans plus tard, le 10 avril 2009 au centre international d’Athlétisme de Maurice qu’Ali Kame, l’olympien de Londres 2012 et de Rio 2015 avait pu battre son record en saut à la perche. Mais entre-temps, l’expatrié Florient Henry avait également amélioré ce record le 7 juillet 2004, soit trente-trois ans après (4,60m).

En matière de sport, cet olympien de Mexico avait occupé plusieurs responsabilités. Il avait été entre autres entraîneur national au sein de la Fédération malgache d’athlétisme pendant des années et a été plus de dix ans à la présidence de la ligue d’Amoron’Imania.