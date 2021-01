Approvisionnement – Nouvelle unité de production d’eau à Ankadindratombo

Alasora et ses environs seront, bientôt, sortis du problème d’approvisionnement en eau. L’unité de traitement d’eau conteneurisée à Ankadindratombo serait opérationnelle d’ici peu. « Elle est en phase d’essai de mise en service », indique une source au sein de cette société de production et de distribution d’Électricité et d’Eau (Jirama), hier. Cette unité a une capacité de production de 100 m3 d’eau par heure, soit, de 2 400 m3 d’eau en 24 heures.

Sept autres localités seront dotées de ces infrastructures pour alléger les souffrances en eau des zones périphériques d’Antanana-rivo. Elles seront installées à Amoron’Akona, à Anosizato, à Tanjombato, à Ampasika, à Ampirika Ambohidrapeto, à Ivato et à Sabotsy Namehana. Les installations seraient en cours dans trois zones, à savoir, à « Anosizato, à Amoron’Akona et à Ilafy ».

Les périphéries de la capitale ont, toujours, été faiblement desservies par le réseau d’adduction d’eau de la Jirama. À Alasora, à Ankadikely Ilafy, à Ambohimangakely ou au Sud d’Antananarivo, l’eau est une perle rare. La situation ne peut pas être mieux en cette période d’étiage.

La capacité de production de la Jirama ne couvre pas les besoins de toute la population d’Antananarivo et de ses périphéries. Ces besoins sont estimés à 300 000 m3 d’eau par jour, alors que la Jirama ne produit que 200 000 m3 par jour.

Lorsque ces autres unités de traitement d’eau conteneurisées seront, toutes, opérationnelles, la capacité de production de la Jirama augmentera de près de 20 000 m3. Ce qui n’est pas encore suffisant. La perturbation d’approvisionnement en eau ne touche pas que les périphéries. Des quartiers comme Ambatomaro, Andraisoro, Faravohitra, souffrent aussi de ce problème d’approvisionnement.

La Jirama a d’autres solutions pour améliorer davantage le ravitaillement en eau dans la capitale et ses environs. Une nouvelle unité de production d’eau est en cours de construction à Mandroseza pour obtenir une capacité de 40 000 m3 par jour. Le projet Tana Water III, financé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union Européenne et qui consiste à l’extension des infrastructures d’alimentation en eau à Antananarivo et ses périphéries, permettra également d’augmenter la capacité de production d’eau de la Jirama.