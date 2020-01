IFM Analakely – Drwina, Wada et Yoongs au Lapihazo

Un rendez-vous ponctuel qui égaye tous les férus d’art de la capitale depuis un an maintenant, le « Lapihazo » initié par l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely revient ce 11 janvier à 15h. Accordant comme toujours la scène aux jeunes groupes et artistes qui prônent la créativité sur la scène culturelle nationale, il se plait toujours à afficher l’éclectisme artistique dans toute sa splendeur. Conjuguant comme toujours deux visions et deux personnalités musicales à l’affiche, le « Lapihazo » accueille ainsi ce samedi deux groupes aux antipodes, mais néanmoins complémentaires.

D’un côté on découvre ainsi le duo Wada et Yoongs, déjà reconnu pour être membres du collectif Jiol’Ambups. Excellent dans le domaine du rap et du trap notamment, le duo déchaine surtout les plus jeunes. De l’autre, on retrouve le groupe Drwina, originaire de la ville d’Antsiranana, il conjugue le Jijy, le Antsa et le reggae avec une bonne touche d’exotisme. Aussi bien pour Wada et Yoongs que Drwina, le public aura ainsi le droit à une bonne dose d’euphorie musicale ce week-end à l’IFM Analakely. Laissez-vous ainsi tenter par la découverte, mais aussi par une expérience musicale unique en son genre.