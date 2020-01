Football – CAF Awards : L’Algérie devance le Sénégal et Madagascar

Le titre de « meilleure équipe de l’année » est revenu à l’Algérie, à l’issue de la céré­monie de remise de trophées d’hier soir, devant le Sénégal et Madagascar.

Les CAF Awards n’ont pas échappé à la logique de récompenser le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations. Le titre de « meilleure équipe de l’année 2019 » a été attribué à l’Algérie, durant la cérémonie de remise de trophées, hier soir à Hurghada, dans le nord-est de l’égypte. Une superbe cérémonie, abritée par le magnifique complexe hôtelier de l’Albatros Citadel et précédée de diverses animations mémorables. Bref, le décor parfait pour primer les lauréats de l’année 2019.

Voilà donc la nation championne d’Afrique sur la plus haute marche. Elle devance le Sénégal, finaliste malheureuse de la dernière CAN, et Madagascar, au classement final. Un classement établi d’après le vote des entraineurs ou directeurs techniques de chaque pays, ainsi que des capitaines des sélections nationales du continent. Les deux autres finalistes nourrissaient des espoirs de damner le pion à l’Algérie. Mais à la fin, les choix se sont portés naturellement sur la nation championne d’Afrique en titre.

Pour la Grande île plus particulièrement, la dimension historique de son parcours constituait l’un de ses principaux atouts. à cela s’ajoutait sa formidable expression collective lors de chacune de ses apparitions à la CAN.

Nouveau statut

Mais cela n’a pas suffi. Qu’à cela ne tienne, faire partie des trois finalistes constitue déjà une victoire pour Madagascar. Passée de loser à révélation de la CAN, la sélection malgache peut être fière de ses accomplissements aujourd’hui. En terminant sur le podium de ces CAF Awards, elle devance de nombreux grands du continent, comme le Nigéria, demi-finaliste de la CAN, ainsi que la Tunisie, son bourreau aux portes du dernier carré. Et aussi, elle renforce encore un peu plus son nouveau statut. Celui d’une équipe respectée et même crainte désormais, puisqu’elle fait partie des meilleures formations en Afrique. Aux Barea de confirmer prochainement en décrochant une deuxième qualification pour la phase finale, à la fin de cette année 2020. Et à coup sûr, Madagascar sera de nouveau plébiscité pour la prochaine édition des trophées continentaux.