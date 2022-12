TENNIS – Championnats de Madagascar – Une centaine de prétendants au titre en lice à Antsirabe

Dernière compétition d’envergure nationale de l’année. Antsirabe abrite cette semaine les championnats de Madagascar de tennis toutes catégories. Prévue initialement début août, la compétition a dû être reportée, car les dates coïncidaient avec la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse, puis à l’Afrobasket U18 filles, dans la même ville d’Eaux. Une centaine de raquettes issues de huit ligues régionales sont réunies. Les catégories vétérans et 4e série ont ouvert le bal ce lundi et hier. Les vétérans, les joueurs et joueuses de 3e série participeront dès mercredi à la phase finale. Ceux de 1ere série n’entameront la phase éliminatoire de la compétition que vers vendredi. Prévus également se tenir à Antsirabe en marge des sommets nationaux toutes catégories, les championnats de Madagascar des jeunes ont eu lieu il y a plus d’un mois au Club olympique de Tananarive, à Ilafy. Le coup d’envoi de la joute nationale toutes catégories a été lancé ce lundi et toutes les finales sont programmées dimanche sur les courts de l’Académie militaire.