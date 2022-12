La pêche continentale ou en eau douce sera fermée à partir du 15 décembre jusqu’au 11 mars dans la région Boeny. Toutes les activités de pêche seront ainsi interdites et suspendues. Toutefois, la pêche à la ligne et non lucrative sera autorisée. Concernant les activités de pisciculture en bassin, des conditions sont exigées pour pouvoir en commercialiser les produits. Les collecteurs et pisciculteurs devront présenter une autorisation et une décision obtenues au niveau des responsables de la direction régionale de la Pêche de Boeny.