MOROMBE – Deux frères tués pour le vol des yeux de leur cousin

Deux frères ont essayé de maîtriser l’un de leurs proches pour lui arracher les yeux avec un coutelas. Appréhendés par des éléments de l’armée, ils ont été abattus après quelques selfies et des photos ensemble.

Un fait divers qui fait froid dans le dos. Deux voleurs des yeux se sont montrés impitoyables à Behorinkazo, un village de la commune rurale d’Antongona Vaovao à Morombe. Sans aucun scrupule, ces deux frères ont arraché avec violence les yeux d’un cousin. Ces actes qui glacent le sang ont été commis avant-hier, en plein jour. En utilisant seulement un coutelas, les deux individus sanguinaires ont fait sortir les deux globes oculaires de leur victime pour aussitôt tenter de s’évanouir dans la nature. La victime a été conduite dans un endroit isolé où les frères se sont mis à deux pour le maîtriser et lui prendre ses yeux avec leurs armes. Après avoir charcuté le jeune villageois, ils ont placé ses globes oculaires dans une boîte métallique pour ensuite chercher à quitter les lieux en catimini.

Les malfaiteurs n’ont pas néanmoins ôté la vie du jeune homme qu’ils ont laissé aveugle et livré à lui-même. Alors que le duo pensait pouvoir disparaître sans laisser de traces, l’alerte a été donnée lorsque l’individu dont les yeux ont été dérobés a été retrouvé et a donné leurs noms. Sans tarder, les personnes sur place ont prévenu les militaires de la zone de défense et de sécurité de Fiherenana.

Rescapé

Dans le cadre d’un déploiement opérationnel en milieu rural, s’inscrivant dans une campagne de sécurisation, ils menaient une opération dans les environs lorsque cet acte sordide est survenu. En passant au peigne fin les environs, les éléments de l’armée malgache dépêchés à Behorinkazo ont très vite retrouvé les auteurs de cette atrocité. En remontant des pistes encore fraîches, ils ont réussi à capturer le duo. Les deux malfaiteurs ont été pris vivants. Soumis à interrogatoire, ils ont avoué leur acte, selon le ministère de la Défense nationale. La boîte métallique contenant les deux yeux ainsi que la lame utilisée pour les arracher ont été prises en leur possession. Bien que ce vol d’organes ait suscité la colère du fokonolona, la présence militaire a permis d’écarter la vindicte populaire. Toutefois, les militaires qui ont arrêté les deux frères les ont fusillés après avoir pris des photos avec eux. Les deux frères n’ont jamais été livrés à la gendarmerie. Les dépouilles ont été récupérées par la famille. Placée en observation médicale à l’hôpital de Morombe, la victime est néanmoins hors de danger. Pareils vols d’organes seraient nourris par des rumeurs selon lesquelles des dahalo et leurs sorciers seraient prêts à acheter très chers des globes oculaires, pour préparer un grigri susceptible de leur donner le pouvoir de disparaître.