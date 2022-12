MANANJARY – Six élèves s’évanouissent en classe

Un fait-divers qui suscite l’émoi. Six élèves se sont évanouis en classe et ont dû être évacués dans un centre médical. Cette inquiétante situation s’est produite dans la matinée d’avant-hier dans une école privée confessionnelle sise à Mahavoky Nord, dans l’agglomération centrale de la ville de Mananjary. Des élèves d’une même classe de la même école privée ont subitement manifesté un malaise. Après avoir fait des crises, ils ont perdu connaissance et ont dû être réanimés avant d’être conduits d’urgence chez un médecin. Aucune information précise n’a été donnée quant à l’explication de ce phénomène des plus inhabituels. Les proches des enfants touchés ont néanmoins appelé les autorités à prendre les mesures qui s’imposent pour faire la lumière sur cette situation, et pour en identifier les causes, étant donné que la relation de cause à effet n’est pas évidente. Les victimes de malaise sont âgées d’environ quatorze et quinze ans. C’est la première fois qu’un pareil cas survient au sein de l’établissement. Au sein des personnes de l’entourage des victimes, l’inquiétude autour de probables actes de sorcellerie titille l’esprit. En effet, des cas similaires survenus par le passé ont été assimilés à des pratiques malsaines.