LUTTE – Jeux des Îles – Des techniques simples et efficaces au programme

Collaboration entre deux fédérations. Une trentaine de présélectionnés en vue des XIèmes Jeux des Îles de l’océan Indien suivent le stage de haut niveau dirigé par

l’experte de la Fédération française des luttes, Anne- Catherine Deluntsch. Le stage se déroule à l’Académie nationale des sports d’Ampefiloha depuis lundi et prendra fin jeudi. «Nous travaillons plutôt la lutte simple, efficace et qui paie, assez peu coûteux en termes d’énergie mais qui porte beaucoup» souligne l’experte.

La technicienne poursuit ce qu’a déjà commencé l’autre expert Josppino Massidda la semaine passée. «Nous avons abordé des techniques à fort contrôle, les bras dessous, l’attaque extérieure, l’attaque aux jambes, l’attaque en double sur les deux jambes, la lutte debout et au sol, le contrôle bras-tête, la défense dans l’attaque. Nous avons travaillé aussi les clés de bras, énormément de choses sur tout un système technico-tactique … » détaille Anne-Catherine Deluntsch sur le contenu des quelques jours de stage.

La technicienne a jusqu’ici assisté au tournoi international de l’océan indien dédié aux jeunes, ce week-end, et a animé une séance de stage lundi.

Coopération pérenne

Elle reconnaît que les lutteurs malgaches ont le niveau. «Ils possèdent de très bonnes bases. Ils sont attentifs et rigoureux à ce que nous proposons et prêts pour absorber le maximum de techniques, afin d’améliorer leur niveau» a souligné la conseillère technique nationale du ministère des sports français. «Je suis très surprise du niveau des luttes développé par les jeunes et moins jeunes» a-t-elle poursuivi.

Anne-Catherine Deluntsch compte trente ans de pratique de la discipline. Déjà médaillée de bronze au mondial, elle a dans son palmarès sept participations aux championnats mondial et européen. Elle est formatrice des formateurs à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) depuis six ans. Reçue par la directrice des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des sports, hier, Anne-Catherine Deluntsch a évoqué qu’une coopération pérenne sera mise en place, et pour commencer la préparation des jeux des îles que Madagascar va abriter.